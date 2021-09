Torna in servizio il medico non vaccinato di Sacile

Tornerà in servizio lunedì 13 settembre, nel suo ambulatorio di Sacile, Marco Biscaro, il medico di base sospeso nelle settimane scorse dall’Ordine professionale e dall’AsFo, l’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, per non aver adempiuto all’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-Covid. Una decisione che il dottor Biscaro, insieme ai suoi legali, ha sempre ritenuto illegittima dal momento che fin dall’inizio – questa la sua tesi - aveva presentato un certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale, così come prevede la legge.

Per sostenere le sue ragioni, tramite il suo legale, l’avvocato Giovanna Augusta de’ Manzano, Biscaro ha presentato due lettere in autotutela.

La svolta nella vicenda - che aveva costretto 1.300 pazienti di Sacile a rivolgersi ad altri medici di base - è arrivata stamattina: con una Pec, a Biscaro è stata comunicata la decisione del Dipartimento di Prevenzione dell’AsFo per cui non rientra fra i soggetti inosservanti dell’obbligo, per cui è stato reintegrato a partire già dal 30 agosto.

La decisione è stata commentata dall’avvocato de' Manzano, che fa parte del coordinamento di avvocati di Trieste si batte per la tutela della libertà vaccinale e per la salvaguardia delle libertà costituzionali. “Biscaro – ha detto il legale – ha subito danni gravi e rilevanti non solo sul piano economico. Danni – ha concluso – che impongono ora tutela civile e penale”.