Torna la Serata Alzheimer di Anap Udine

Dopo tre anni di sospensione causa Covid, il gruppo Anap di Confartigianato Udine chiama a raccolta i suoi iscritti, oltre 7mila in provincia, per lanciare un messaggio di ripartenza e di incoraggiamento in favore degli anziani.

La tradizionale serata Alzheimer, giunta quest’anno alla sua 11esima edizione, si evolve dunque, post pandemia, in un appuntamento che vuol essere per il gruppo un nuovo inizio. Da qui il titolo della serata, 'Ripartiamo con fiducia', che sarà ospitata giovedì 9 febbraio, dalle 18.30, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Sostenuto dalla Maico e patrocinato dal Comune di Udine, l’evento è gratuito e aperto a tutti (non solo agli iscritti Anap) previa iscrizione sul sito www.confartigianatoudine.com.

"Dopo due anni di pandemia e lo strascico dell’emergenza sanitaria che si è prodotto poi e che ancora stiamo vivendo - dichiara il presidente del gruppo Anap di Confartigianato Udine, Pierino Chiandussi - abbiamo voluto tornare ad organizzare questo appuntamento serale per parlare di Alzheimer ma più in generale per dare agli anziani un segnale di vicinanza e ripartenza".

Al Teatrone si parlerà dunque di Alzheimer e in particolare di prevenzione della malattia, ma ci sarà spazio anche per considerazioni attinenti i vari problemi con cui si misurano quotidianamente gli anziani: "Dalle pensioni minime che non consentono più di far fronte al caro vita passando per i problemi legati alla sanità, come liste d’attesa spesso lunghe e pronti soccorso congestionati per non parlare delle preoccupazioni sul futuro delle RSA. Temi - afferma ancora Chiandussi - che sono costantemente alla nostra attenzione".

Durante la serata, che sarà condotta da Bettina Carniato, ci sarà anche spazio per l’intrattenimento con i cammei musicali dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani e gli sketch di Caterina Tomasulo, in arte Catine. Dalle 17, sempre in teatro, sarà possibile effettuare gratuitamente il controllo dell’udito grazie alla presenza degli audioprotestiti di Maico.

Come da tradizione, il focus dell'evento sarà però la malattia di Alzheimer, "una patologia - ricorda Chiandussi - che colpisce quote crescenti di popolazione anziana e che non investe solo il malato, ma mette a dura prova anche la sua famiglia che si trova a dover conciliare con grande difficoltà le nuove esigenze di cura con il lavoro, creando non poche difficoltà agli artigiani e ai loro collaboratori, la cui organizzazione del lavoro spesso è tutta interna alla famiglia".

Questo e altri aspetti dal morbo di Alzheimer saranno affrontati giovedì sera dai relatori Vincenzo Marigliano, professore emerito di medicina interna e geriatria dell’Università La Sapienza di Roma, e da Tatiana Cattaruzza, neurologa e responsabile dell’ambulatorio per i disturbi cognitivi dell’Asugi.

A introdurre la serata, dopo i saluti del presidente nazionale dell’Anap Guido Celaschi e della presidente dell’Associazione Alzheimer di Udine Susanna Cardinali, sarà il presidente Chiandussi, cui seguiranno gli interventi dei relatori, del tecnico audioprotestista David Leita, del segretario nazionale Anap Confartigianato, Fabio Menicacci, e infine dalle conclusioni del presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti.