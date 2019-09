Torna 'Ottobre rosa'

Il rosa è il colore che identifica la prevenzione. Illuminare di rosa, nel mese di ottobre, siti significativi di città e paesi è da anni una consuetudine che diverse associazioni mettono in atto per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione. Il Comitato Andos, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Tolmezzo, in collaborazione con diversi Comuni, colorerà di rosa angoli del territorio dell’Alto Friuli. Ogni Comune ha scelto quale sito illuminare, ovvero come partecipare all’iniziativa.

Oltre a questo gesto simbolico, l’Andos di Tolmezzo offrirà a tutte le donne del territorio che lo desiderano – in collaborazione con l’Azienda per l’assistenza sanitaria 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli - l’opportunità di effettuare visite senologiche, gratuite e prenotabili telefonicamente dal 23 al 27 settembre. La gestione delle prenotazioni sarà fatta dai volontari della Associazione, in accordo con la disponibilità dei senologi in servizio presso l’Aas3.

La vista medica sarà in particolare occasione per dare informazioni sui corretti percorsi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle neoplasie della mammella, fra cui in particolare i programmi di screening mammografico in atto nella Regione. In caso il medico ritenga necessari approfondimenti diagnostici, le associazioni si faranno carico del ticket per la prima mammografia delle donne che non l’hanno mai effettuata.

PRENOTAZIONI. Per fissare l’appuntamento si può chiamare dal 23 al 27 settembre dalle 14.30 alle 16.30 il numero 0433-488700. Le mammografie e gli incontri individuali saranno effettuati nell’arco del mese di ottobre nelle sedi dell’Aas 3 di Tolmezzo, Gemona e Tarvisio.