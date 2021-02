Tramonti di Sopra, partito lo screening di massa

Sono iniziate questa mattina le operazioni di screening di massa a Tramonti di Sopra, zona rossa istituita dalla Regione a seguito dell'alta diffusione del Covid.

In totale, quasi 200 persone saranno sottoposte al tampone, vista la situazione epidemiologica critica, con 23 positività accertate in comune, un dato che, rispetto alla popolazione, ha fatto scattare la segnalazione del Dipartimento di prevenzione alla Regione.

Le operazioni oggi si stanno svolgendo a opera dell’Azienda sanitaria, in collaborazione con il Comune. Impegnate anche le forze dell’ordine e la Protezione civile per i controlli. L’adesione al momento è buona. I risultati sono attesi in giornata.