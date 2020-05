Trattamento antizanzare a Campoformido

È partita la prima fase del trattamento antizanzara 2020 nel comune di Campoformido, a cura di una ditta specializzata.

La disinfestazione antilarvale della zanzara prevede un trattamento in caditoie, fossi, zone con ristagni d'acqua, zone d'ombra, aree incolte, tutti ricadenti in aree pubbliche dell'intero territorio comunale.

Inoltre è in corso un intervento di disinfestazione adulticida presso le aree, scolastiche, parchi pubblici, parcheggi, campi sportivi e zona d'ombra.

Si tratta di posizionamento delle pastigliette larvicide nelle caditorie e di prodotto granulare nelle zone umide e che non richiede nessun tipo di irrorazione.

Entro fine maggio è prevista la 'fase 2' ovvero la distribuzione di pastiglie da consegnare ai cittadini che ne faranno richiesta.