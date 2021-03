Tre giorni di vaccinazioni in Questura a Pordenone

Alle 9 di questa mattina è stata avviata, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, nell’Ufficio sanitario provinciale della Questura di Pordenone, la campagna vaccinale a favore delle persone della fascia di età 79 – 75 anni.

Nelle due postazioni allestite nei locali, il Questore Marco Odorisio ha ricevuto e ha assistito alla vaccinazione di una signora 76enne residente a Chions, giunta in Questura accompagnata dal marito.

La somministrazione dei vaccini è curata dal Dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura, la dottoressa Maria Chiarelli, con la collaborazione delle due infermiere appartenenti allo stesso Ufficio, in raccordo con l’Ufficio per il Coordinamento sanitario della Polizia di Stato del Triveneto di Padova.

I vaccinandi, cittadini di età compresa tra 79 e 75 anni, sono stati individuati dall'AsFo, in base alle prenotazioni tramite Cup. Trenta le somministrazioni quotidiane programmate per le giornate di oggi, domani e dell'1 aprile.

"L’Ufficio sanitario della Questura sta partecipando, a pieno titolo, alla campagna di vaccinazione, rendendo il proprio concreto e fattivo contributo vaccinando anche gli Under 79, individuati dall’Azienda Sanitaria", ha detto il Questore. "L'impegno della dottoressa Chiarelli e dalle due infermiere è la testimonianza di quell'essere a disposizione degli altri, per far sì che si mettano in sicurezza, grazie al vaccino, il maggior numero possibile di persone, contributo che costituise l’essenza del motto della Polizia di Stato, per l’appunto, Esserci sempre".