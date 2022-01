Trenta nuovi posto letto Covid a San Daniele

Per far fronte all’aumento della pressione dei pazienti Covid su tutte le strutture sanitarie e, in particolare, sui Pronto soccorso dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, l'ospedale di San Daniele e il suo personale rimodulano le attività e aprono nuovi posti letti destinati ai pazienti affetti da Sars-Cov2.

“A differenza di quanto accaduto a novembre 2020”, precisa AsuFc, “la conversione, questa volta, non è frutto di una situazione contingente, ma concordata con tutti i professionisti e modulata in modo da garantire una risposta fattiva al contenimento della pandemia e, al tempo stesso, mantenere aperte tutte le strutture”.

“I 30 posti letto destinati ai pazienti positivi andranno, infatti, ad aggiungersi ai 50 ‘puliti’ della Medicina Interna diretta dal dottor Stefano De Carli. Importante la riduzione, pur se per un periodo di tempo limitato, delle attività del dipartimento chirurgico, che rimane, comunque, operativo sulle urgenze e sulla traumatologia. I professionisti avranno modo, però, di offrire il loro supporto ai pazienti anche in sedute operatorie dedicate nella sede di Tolmezzo, individuate grazie al supporto dei colleghi del nosocomio carnico. Invariate le restanti attività dell'Ospedale”, conclude la nota dell’azienda.