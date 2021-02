Trieste, agevolazioni per le farmacie che effettuano tamponi

Tra poche settimane anche le farmacie potranno effettuare i tamponi rapidi. Per agevolare i farmacisti che offriranno tale servizio ai clienti, dovranno attrezzarsi per consentire l'esecuzione del tampone in sicurezza. A Trieste, il Comune consentirà l'occupazione del suolo pubblico gratuito per le farmacie che installeranno le strutture esterne, dove necessario. I farmacisti interessati a questa agevolazione - informa il Comune di Trieste - possono inviare una mail a promozione@comune.trieste.it.