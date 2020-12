Trieste, all'Ad Maiores pazienti non autosufficienti Covid negativi

È stato approvato lo schema di convenzione tra AsuGiI e Ad Maiores, gestore della residenza per anziani triestina “Ad Maiores”, relativo alla gestione di una struttura assistenziale intermedia per accogliere persone non autosufficienti Covid negative.

Tali persone provengono da altre strutture che hanno ospitato pazienti Covid positivi e, prima di poter essere riammessi nella struttura residenziale di provenienza o in quella di futura destinazione, devono trascorrere un periodo di almeno 10 giorni in area filtro/quarantena e sotto osservazione. I posti letto disponibili presso questa struttura per tali finalità sono 10.

La convenzione si inserisce all’interno degli interventi previsti dal Piano Pandemico, finalizzati ad affrontare i possibili scenari legati all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso.

AsuGi ritiene necessario potenziare la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologico, in modo da identificare precocemente e isolare i casi sospetti di Covid-19 tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti.

A questo si aggiunge il bisogno di reperire spazi strategici per accogliere e isolare soggetti non autosufficienti Covid positivi che si sono successivamente negativizzati, soprattutto se tali pazienti sono ricoverati in strutture residenziali per anziani o in altre strutture sociosanitarie.