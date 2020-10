Trieste, cinque anziani positivi alla residenza Flora 2

Si informa che a seguito dell’attività di screening effettuata nella Residenza Polifunzionale Flora 2 di Via Carducci a Trieste sono stati riscontrati cinque casi positivi su 18 ospiti. Tutti gli ospiti positivi risultano ssintomatici, mentre non si presentano contagi tra il personale della Residenza.

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sta sanificando tutti gli spazi comuni dell'edificio residenziale: sono in corso di allestimento le misure per mettere in sicurezza gli ospiti della struttura e gli abitanti del condominio.