Trieste diventa capitale delle scienze della vita

La sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, che si terrà quest’anno a Trieste, presso il Molo IV, dal 16 al 18 ottobre prossimi, si preannuncia ricca di appuntamenti e con la presenza dei massimi esperti nazionali e internazionali delle life science.

Il primo giorno al mattino si terrà la conferenza internazionale dal titolo “Dalla genomica all’epigenomica: il futuro della medicina” che sarà preceduta dall’inaugurazione della manifestazione con la presenza, tra gli altri, del Governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga e del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. La mattinata prevede, dopo un’introduzione da parte del Direttore scientifico del Berlin Institute for Medical Systems Biology, Nikolaus Rajewsky, due tavole rotonde, una dedicata al mondo della ricerca scientifica “Alla scoperta delle potenzialità della genomica per la ricerca di base”, l’altra rivolta alle imprese del settore “Potenzialità della ricerca applicata per la personalizzazione delle cure: dalla genomica alla medicina rigenerativa”. Le discussioni vedranno la partecipazione di relatori di alto livello appartenenti alle principali istituzioni scientifiche del Paese, che affronteranno le tematiche, oggi di frontiera, che porteranno nel giro di pochi anni a uno stravolgimento della medicina rispetto a come è stata concepita fino a ora. La medicina personalizzata, basata su tecniche genetiche ed epigenetiche, permetterà infatti cure sempre più personalizzate in grado di somministrare farmaci specifici adeguati a ogni singola persona.

Al termine della mattinata la Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, Diana Bracco, comunicherà la regione e la città che ospiterà l’edizione 2020 della manifestazione.

Una tre giorni densa di appuntamenti: sono più di 400 le realtà, provenienti da 31 Paesi, iscritte alla manifestazione e che daranno vita a oltre 1.800 meeting organizzati in collaborazione con Enterprise Europe Network. La conferenza internazionale di apertura sarà affiancata da 30 workshop di approfondimento, in cui gli ospiti potranno ascoltare esperti discutere dalla nutraceutica al ruolo della diagnostica, dalle nanotecnologie applicate alla medicina agli aspetti più innovativi delle life science. Saranno presenti inoltre 27 espositori che presenteranno le novità del settore.

Come ogni anno, Meet in Italy for Life Sciences ospita l’Italian Healthcare Venture Forum: il percorso dedicato alle start-up organizzato in collaborazione con Tech Tour. Un evento rivolto ad aziende innovative che promuovono tecnologie emergenti nel settore delle scienze della vita. Dalle 68 candidature pervenute, una giuria di esperti composta da Venture Capitalist ed esperti in digital health, medtech, biotech e pharma ha selezionato 20 start up finaliste che il 18 ottobre a Trieste avranno la possibilità di presentare il proprio progetto imprenditoriale di fronte a una giuria di investitori europei specializzati nelle scienze della vita.

Le 20 start up finaliste provengono da 6 Paesi: una da Austria, Regno Unito e Bulgaria, 2 da Finlandia e Germania e 13 dall’Italia.