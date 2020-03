Sono arrivate all'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina le 10.500 mascherine donate dalla comunità cinese di Trieste. Un regalo particolarmente speciale, vista la difficoltà di reperimento di questi presidi. "Ringrazio l'Associazione per la solidarietà e l'importante collaborazione in questo momento", ha commentato Antonio Poggiana direttore generale di Asugi.