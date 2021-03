Trieste, le vaccinazioni traslocano in Porto Vecchio

AsuGi ricorda che, da ieri, all’Ospedale di Cattinara non si eseguono più la vaccinazioni anti-Covid. Tutti gli appuntamenti sono spostati alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, mantenendo invariato giorno e ora fissati. Solo per oggi, le prenotazioni già prese con vaccino AstraZeneca restano in agenda dalle 15in poi presso la Centrale Idrodinamica. Per gli altri appuntamenti con vaccino Astrazeneca gli utenti saranno richiamati dall’Azienda Sanitaria per nuovi appuntamenti.

Continua a essere operativa la sede all’ospedale Maggiore per chi ha già appuntamento per vaccino o richiamo.

Per dubbi contattare: URP dell’Ospedale di Cattinara 040 3994880 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13; URP ex territorio 040 3997180 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13; Numero verde Sanità 800 991177 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13.