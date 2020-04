Trieste, Siram Veolia dona 5.600 mascherine

Siram Veolia, il gruppo specializzato nella gestione integrata delle risorse energetiche, acqua e rifiuti speciali per Enti pubblici e privati, ha donato 5.600 mascherine KN95 per testimoniare ancora una volta la propria vicinanza e supporto alla città di Trieste, impegnata a contenere l'emergenza Covid-19. Una parte delle mascherine sono state donate al Comune che le utilizzerà nelle Rsa cittadine, dove in questi giorni contagi e decessi hanno raggiunto livelli critici.

Una parte dello stock sarà consegnato all’Ospedale Cattinara di Trieste dove i tecnici e gli esperti di Siram Veolia sono impegnati nell’assicurare la continuità dei servizi essenziali e in una serie di interventi straordinari per far fronte all’emergenza. Un’equipe di circa 60 esperti e tecnici di Siram Veolia, unitamente alle imprese Rosso Srl, Elettromeccanica Galli SpA ed Air Liquide SpA, cooperando con l’Ente, ha realizzato il nuovo reparto di terapia intensiva al 12° piano della Torre Medica su una superficie di circa 1.200 mq, con 39 posti letto, consegnato i primi di aprile.

Inoltre, si sono aggiunti altri lavori edili, sugli impianti elettrici, antincendio e di trattamento dell’aria per riqualificare il 13° piano. La scorsa settimana anche questo nuovo reparto destinato a ricovero post operatorio e degenza di persone affette con patologie infettive, con ulteriori 33 posti letto è stato ultimato e consegnato in tempi record.

“Vogliamo dare una testimonianza tangibile dell’impegno, della responsabilità e della solidarietà che le persone di Siram Veolia mettono in campo tutti i giorni per sostenere la Comunità nell’emergenza”, spiega Paolo Maltese, Dir. Unità di Business Nord Est, “in questo periodo gli uomini e le donne del Gruppo Siram Veolia hanno continuato a lavorare intensamente e incessantemente nei presidi ospedalieri unendosi alla schiera di medici, infermieri e operatori sanitari che oggi giustamente riconosciamo come eroi del quotidiano”.