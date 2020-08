Trovato l'accordo per i premi dell'emergenza Covid

È stato siglato oggi a Palmanova l'accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali per le premialità destinate al personale della dirigenza professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario regionale. In particolare le risorse sono destinate a premiare due progettualità, di cui una legata all'emergenza Covid-19 e l'altra per i processi di riorganizzazione aziendale.

L'importo messo a disposizione è sostanzialmente in linea con quanto già assegnato nelle precedenti annualità e sarà distribuito ai circa 160 dirigenti dell'area contrattuale interessata.

Soddisfazione è stata espressa dal vicegovernatore della Regione per la sigla dell'accordo; l'esponente dell'esecutivo, nel corso dell'incontro, ha spiegato il modo in cui l'Amministrazione è giunta alla definizione della parte contrattuale, legata sostanzialmente ai vincoli di bilancio regionale.