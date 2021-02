“Troviamo una cura per tutte le epilessie”, questo il claim scelto dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) in vista della Giornata Mondiale dell’Epilessia 2021, in programma lunedì 8 febbraio per sottolineare come il futuro di questa importante patologia neurologica vada costruito ogni giorno, passo dopo passo, con il supporto di tutti noi. Un gesto solidale, infatti, può diventare contagioso e fare la differenza nella vita delle oltre 500mila persone che in Italia soffrono di questa impattante malattia.



“In occasione della Giornata tante saranno le iniziative promosse dalla Lice delle Province di Trento e Bolzano, per sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgerla attivamente – ha sottolineato la Dott.ssa Federica Ranzato, Coordinatrice sezione Triveneto LICE".



“Da alcuni anni attraverso la spinta di delibere provinciali a tutela dei bambini con patologie croniche a scuola vengono promosse dall’Azienda Sanitaria iniziative formative per docenti e famiglie sulla gestione dei bisogni nei soggetti con epilessia a scuola. Per questa ragione è sempre più importante far conoscere le epilessie in tutte le sue complessità anche a personale non sanitario che ha a che fare quotidianamente con ragazzi e ragazze epilettici offrendo un supporto fondamentale nella loro inclusione sociale” ha riportando il Dott. Iodice Alessandro Consigliere LICE per il Trentino - Alto Adige.



a cui potranno iscriversi tutti i pazienti e loro familiari che tratterà di epilessia e scuola, coronavirus e patente. All’incontro parteciperanno buona parte degli epilettologi di Veneto, Friuli Venezia Giulia e province autonome di Bolzano e Trento.. Il, si terrà un webinar dal titolo “” dalle 15.30 alle 18.30, a cui parteciperanno i massimi esperti nazionali, curato dalla Consigliera Lice Veneto Prof.ssacon il supporto di Dravet Italia Onlus – prosegue la Dott.ssa, consigliere Lice del Friuli Venezia Giulia.Sempre in occasione della giornata internazionale per l’epilessia é stato organizzato l’ormai consueto “update in epilessia” che si terrà quest’anno in modalità. La Lice Veneto dedicherà inoltre, un incontro per le Epilessie rare e complesse che si terrà il 19 febbraio, a cui parteciperanno i massimi esperti nazionali, curato dalla Consigliera Lice Veneto Prof.ssa. L’epilessia non preclude alcuna strada e alcun talento. In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia LICE ha lanciato “”, il contest online nato dall’idea di Fondazione LICE di incoraggiare le persone che vivono questa condizione a dar voce alla propria vena artistica e comunicare al mondo intero come l’epilessia non precluda alcuna possibilità, tantomeno quelle artistiche.Lanciato nelle scorse settimane, il concorso ha chiamato a raccolta i performer, divisi nelle categorie di musica, arti visive e scrittura. I migliori lavori saranno selezionati e votati sia da una giuria che vede personaggi d’eccezione come lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’autrice/conduttrice televisiva Serena Dandini, e la Professoressa Elena Carrozza, docente dello IED, sia da una votazione popolare che avverrà sulla stessa pagina di Facebook della Fondazione LICE. I vincitori saranno premiati durante la giornata dell’8 febbraio, nel corso della cerimonia in diretta Facebook in programma sulle pagine di LICE ().Insomma, per annullare le distanze imposte dall’emergenza sanitaria e affrontare anche alcuni dei quesiti che questa impone, come quello del vaccino contro il Covid e delle possibili interazioni.In occasione della Giornata, infatti,, coinvolgendo l’intera community. Saranno trasmesse inoltre trasmesse circa. Come gestire l’epilessia nel bambino, oppure l’epilessia durante la gravidanza, il rapporto tra l’epilessia e altre patologie come i tumori. E poi ancora,sono alcune delle pillole video ad alto contenuto di servizio che sarà possibile visualizzare a partire dall’8 febbraio. Con l’emergenza sanitaria in corso, infatti, diventa imperativo annullare le distanze per offrire supporto alle persone con epilessia e ai loro caregiver anche a distanza.. Questa patologia si può verificare in tutte le età, con due maggiori picchi di incidenza, uno nei primi anni di vita e l’altro – sempre più elevato - nelle età più avanzate. Attualmente si calcola infatti che. Alla base dell’alto tasso di incidenza nel primo anno di vita ci sono soprattutto fattori genetici e rischi connessi a varie cause di sofferenza perinatale, mentre per gli over 75 la causa risiede nel concomitante aumento delle patologie epilettogene legate all’età: ictus cerebrale, malattie neurodegenerative, tumori e traumi cranici.Se questi sono i dati epidemiologici già preoccupanti nei Paesi industrializzati, il. L’, sottolineando che nel mondo l’accesso alle cure necessita di un’inversione di rotta: dati allarmanti, infatti, evidenziano come la disponibilità di medicinali antiepilettici nei Paesi a basso e medio reddito sia inferiore al 50%. Ma l’80% delle persone con epilessia vive proprio nei Paesi a medio-basso reddito e, di queste, circa tre quarti potrebbe non ricevere le cure necessarie.Per maggiori informazioni: