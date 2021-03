Tumore al colon, il Covid rallenta la prevenzione

"Come la Giunta e il governatore Massimiliano Fedriga che per primi l'hanno patrocinata, anche il Consiglio regionale appoggia la campagna di sensibilizzazione della Federazione italiana società malattie apparato digerente (Fismad) e della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), volta a promuovere la consapevolezza sulla prevenzione del cancro colorettale in Friuli Venezia Giulia. Il campo della prevenzione è fondamentale per mantenere in salute i cittadini, ma parimenti per una migliore gestione delle risorse, che per il nostro territorio assorbono quasi il 60% dell'intero bilancio".



A dirlo è stato il presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, consapevole dell'importanza degli screening e delle diagnosi precoci per combattere ogni tipo di malattia, così come lo sono il vicepresidente del Cr Fvg, Francesco Russo, e il presidente della Commissione competente in materia di sanità, Ivo Moras (Lega), con i consiglieri che ne fanno parte, da Simona Liguori (Cittadini) a Mariagrazia Santoro (Pd) e Andrea Ussai (M5S), che hanno voluto ringraziare il presidente nazionale dell'Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri (Aigo), Fabio Monica, per l'importante opera di sensibilizzazione che sta portando avanti.



Guardando ai numeri, dal dottor Monica si scopre che il cancro al

e il secondo maggior killer in Europa; in Italia, si registrano

50mila nuovi casi all'anno e ogni 25 minuti un italiano muore di

Ccr, che è il terzo tipo di tumore che colpisce gli uomini (dopo

prostata e polmone) e il secondo le donne (va peggio solo per il

cancro alla mammella), mentre per mortalità è il secondo in

assoluto.

Il tasso di incidenza, in Fvg, è in linea con le altre regioni

del Nord Italia. A causa della pandemia da Covid-19, i test non

eseguiti da gennaio a settembre 2020 in tutto lo Stivale per

prevenire il Ccr sono stati più di 967mila (52,7% in meno); nella

nostra regione, son stati -22.866. I tumori non diagnosticati

sono stati -1.168 in Italia, -23 in Fvg; i polipi non asportati

-6.667 di cui -96 in Fvg; i mesi di ritardo nell'esecuzione del

test sono stati in media di 4,7 mesi, che scendono a 2,9 in Fvg.

Non da ultimo, rispetto al triennio 2017-19, nel 2020 c'è stato

per il cancro pancreatico.

"Lo screening del Ccr è eseguito gratuitamente per la fascia di

età dai 50 ai 69 anni, ma la nostra Regione, una delle poche in

Italia, lo garantisce sino ai 74 anni", ha detto Monica,

evidenziando l'importante servizio che la Regione garantisce ai

propri cittadini, anche se "in proporzione l'adesione, purtroppo,

è ancora bassa e in particolare nella provincia di Trieste.

Eppure questo è l'unico screening con cui si riesce a

intercettare la malattia prima che diventi maligna".