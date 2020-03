Tutti a casa per il Coronavirus: migliora la qualità dell'aria

L'unico effetto positivo dell'emergenza Cornavirus è sicuramente sull'ambiente esulla qualità dell'aria che migliora giorno dopo giorno a causa della sensibile riduzione degli spostamenti auto in tutta la regione. Gli effetti delle limitazioni alla mobilità imposte dal DPCM dell’11 marzo, infatti, sono rilevati anche dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa. Nell’ultima settimana, infatti, le stazioni di qualità dell’aria dell’Arpa hanno rilevato una decisa diminuzione nelle concentrazioni orarie dell’ossido di azoto, il principale indicatore del traffico veicolare urbano, segno inequivocabile che i cittadini hanno mutato le loro abitudini decidendo di rimanere nello loro abitazioni.



Per l’Agenzia per l’ambiente, fino a mercoledì 11 marzo – giorno in cui è stato emanato il DPCM 11 marzo 2020 che ha imposto forti limitazioni agli spostamenti della popolazione allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 –, le concentrazioni degli ossidi di azoto nella stazione di monitoraggio del traffico urbano di Udine erano piuttosto alte, sebbene comprese all’interno dell’intervallo di valori tipici per questo periodo dell’anno. Dal 12 marzo gli ossidi di azoto sono progressivamente diminuiti scendendo significativamente al di sotto dei valori tipici del periodo 2014-2020. La riduzione è evidente soprattutto confrontando i due picchi giornalieri che caratterizzano l’andamento orario delle concentrazioni degli ossidi di azoto. In una giornata tipica si hanno normalmente due picchi: il primo nelle ore mattutine, il secondo nelle ore serali. Nei giorni successivi all’ordinanza governativa i picchi si sono abbassati, fino a quasi scomparire sabato mattina. Andamenti similari si osservano anche nelle altre stazioni urbane della rete di monitoraggio gestita dall’Agenzia.



Per Arpa, ciò rappresenta una chiara evidenza che le disposizioni emanate dalle autorità in merito alla limitazione degli spostamenti sono state recepite dalla maggior parte della popolazione, oltre ad evidenziare una decisa riduzione delle pressioni sull’ambiente dovute al traffico veicolare.