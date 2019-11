Tutto esaurito in casa di riposo

Sono più di un centinaio le persone in lista d’attesa per un posto all’interno delle strutture pubbliche per anziani del Basso Isontino. Di fatto, le case di riposo della Bisiacaria e della vicina Grado sono quasi tutte piene, con alcune rare eccezioni nei paesi più piccoli.

Nello specifico, tralasciando le strutture gestite da privati, sono quattro le case di riposo attive tra l’Isonzo e il Timavo, che mettono a disposizione in tutto 217 posti se si considerano anche i 115 sui quali conta la struttura ‘Casa Serena’ di Grado - presa in considerazione in quanto Grado è parte dell’ambito socioassistenziale del Basso Isontino, nonostante la gestione delle case sia slegata allo stesso ambito. Di questi 217 accomodamenti, 210 sono occupati. Nello specifico si tratta di 120 posti a Monfalcone, tutti occupati, 66 a Ronchi dei Legionari, tutti occupati, 18 a Fogliano, di cui 13 occupati e 13 a San Canzian d’Isonzo di cui 11 occupati. Grado, invece, ne ha come dicevamo 115, ma tutti occupati.

A fare da capofila per le consorziate è Ronchi dei Legionari che ha il compito di chiamare le amministrazioni per le riunioni delle associate, compresa la particolare struttura di San Canzian d’Isonzo, ‘Argo’, che ospita persone affette dal morbo di Alzheimer. I posti ancora non bastano, tanto che a Monfalcone sono quasi cento le persone in lista d’attesa, “In tutto 70 già iscritte da tempo, trenta arrivate nell’ultimo periodo”, precisa l’assessore alle politiche sociali, Michele Luise, mentre a Grado sono circa una decina”.

Si tratta di un problema non da poco, che obbliga spesso le famiglie a prendersi cura direttamente dei propri familiari nei casi di non autosufficienza. Una soluzione del tutto particolare arriva da San Canzian d’Isonzo dove l’amministrazione comunale, a Pieris, ha deciso di avviare la costruzione di un progetto di co-housing, prevedendo per anziani autosufficienti o lievemente non autosufficienti la possibilità di vivere in una residenza dotata di personale, che tuttavia non si configura come una vera e propria casa di riposo. Sarà una sorta di appartamento condiviso con vari servizi, offrendo una valida alternativa che sarà pronta tuttavia solo tra qualche anno.