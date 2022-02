Udine, al via i corsi di ginnastica dolce

Corsi di ginnastica dolce al via, a Udine, in due turni, invernale e primaverile, presso le palestre comunali IV Novembre, Ellero, Dante Alighieri e Nievo. I corsi nella fase autunnale, da novembre a marzo, e primaverile da marzo a giugno, si articolano in 25 lezioni bisettimanali della durata di un'ora ciascuna.



All'atto dell'iscrizione è obbligatorio per tutti i corsi consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica valevole per tutto il periodo di frequenza.

Le domande di iscrizione devono essere presentate presso la sede dell'ex quarta Circoscrizione dal 28 febbraio all'11 marzo il lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12. Nella sola giornata di mercoledì 9 marzo 2022 le iscrizioni si riceveranno presso la palestra IV Novembre.