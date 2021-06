Udine celebra la Giornata mondiale del dono del sangue

In occasione della Giornata mondiale del dono del sangue che quest'anno si celebra in Italia l'Associazione Friulana Donatori di sangue ha organizzato a Udine, presso la Loggia del Lionello, una manifestazione di sensibilizzazione della cittadinanza con la presenza dell'autoemoteca e delle rappresentanze delle sezioni cittadine e delle studentesche. Per l'occasione domenica 13 giugno sarà ricordato il 50° anno di fondazione della prima sezione studentesca italiana, Zanon Deganutti. La giornata inizierà con l’autoemoteca in Piazza Libertà poi la manifestazione proseguirà con la partecipazione alla messa in Duomo alle ore 10,30 per poi proseguire in piazza Libertà alle ore 11,30 per una foto ricordo di tutte le sezioni studentesche e udinesi, il giorno seguente ci sarà ancora l’autoemoteca in piazza Libertà gestita dalle sezioni udinesi.



In questi giorni la Loggia di San Giovanni sarà illuminata di rosso e di giallo, colori del sangue e del plasma oltre che del simbolo AFDS, il pellicano.