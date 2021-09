Udine celebra la Giornata mondiale dell'Alzheimer

In vista della 28esima Giornata mondiale dell’Alzheimer, l’associazione Alzheimer Udine Odv ha messo a punto, come di consueto, una serie di appuntamenti, utili per riflettere, ma anche occasione per ritrovarsi e confrontarsi.

Il calendario è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dalla neo-presidente dell’Associazione, Susanna Cardinali, dal vicepresidente Guido De Michielis e da Stefania Pascut, coordinatrice del progetto Oms Città Sane Udine, che da tempo lavora fianco a fianco con l’associazione, entrata di recente anche a far parte della rete dei servizi di prossimità No alla Solit’Udine.

Prima di entrare nel dettaglio del programma, che si svilupperà tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre, è stato ricordato come, solo nella nostra regione, le demenze e, in particolare, l’Alzheimer colpiscano almeno 20mila persone, un dato probabilmente ancora sottostimato. Molto resta ancora da fare, ma Udine – inserita nella Dementia-Friendly Community, la rete di città attenta alle esigenze degli anziani, specie più fragili - e il Friuli stanno lavorando per offrire sempre più servizi ai malati, ma soprattutto alle loro famiglie.

In quest’ottica s’inseriscono, ad esempio, i centri diurni organizzati dalla Cooperativa Pervinca, ma si punta anche a sviluppare – emergenza Covid permettendo - soluzioni ad hoc, in particolare per l’assistenza notturna dei pazienti in caso di necessità.

Per la 28esima Giornata mondiale, martedì 21 settembre dalle 15.30 in Sala Ajace (Comune di Udine) è in programma un convegno/incontro con la partecipazione del dottor Antonino Riolo, dirigente medico di psichiatria dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che parlerà di ‘Come si costruisce il percorso diagnostico terapeutico assistenziale della demenza’; del neurologo Iacopo Cancelli, che affronterà ‘L’approccio clinico alle Demenze tra presente e futuro’ e della farmacista Chiara Maschio che tratterà il tema ‘Il farmacista come riferimento per il caregiver: supporto, ascolto, prevenzione’.

Sarà, dunque, l’occasione per fare il punto della situazione sulle terapie mediche disponibili e in fase di studio, ma anche sulla rete di supporto a disposizione della famiglie, in particolare nella prima fase di scoperta della malattia.

In scaletta, oltre ai saluti della presidente Cardinali, anche le esibizioni del trio jazz composto da Barbara Errico, voce, Renato Strukely, tastiere, e Franco Feruglio, contrabbasso. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Alzheimer Udine Odv, con la collaborazione del Comune di Udine - Assessorato alla Salute e al Benessere Sociale - Progetto Oms Città Sane nell’ambito del Progetto Dementia Friendly Community, con il contributo della Fondazione Friuli.

Mercoledì 22 alle 11, invece, sempre con la collaborazione del Comune di Udine, è in programma la cerimonia d’inaugurazione della prima panchina Viola al parco Foni ex Moretti. Un piccolo simbolo che vuole testimoniare la solidarietà e l’impegno della città al fianco di pazienti e familiari dei malati di Alzheimer.