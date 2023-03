Udine: donata una vettura per assistere i malati oncologici

L’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca ODV ha donato un’automobile per l’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici pediatrici: l’acquisto rientra nel più ampio progetto iniziato negli anni scorsi e che prevede un contributo di 500.000 euro in 5 anni con cui l'Azienda sanitaria assume l'obbligo di attivare il progetto di presa in carico dei pazienti oncologici pediatrici comprensiva delle cure e dell'assistenza a domicilio, mediante il coordinamento e l'integrazione tra la Clinica di pediatria e i servizi territoriali aziendali.

Il Direttore Generale, dott. Denis Caporale: “Ringrazio l’Associazione per proseguire questo percorso accanto ai pazienti pediatrici: garantire l’assistenza a domicilio e permettere le cure a casa propria è un aspetto fondamentale a supporto dei pazienti stessi e delle loro famiglie”.

Da oltre vent'anni, l'Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca ODV aiuta le famiglie con bambini oncologici in cura presso gli ospedali del Friuli Venezia Giulia fornendo loro un aiuto economico per i primi dodici mesi della malattia e assistenza psicologica gratuita per un determinato numero di ore. Sostiene le strutture ospedaliere per continuare a garantire ai bambini la possibilità di curarsi vicino a casa, finanzia borse e progetti di studio e l'acquisto di macchinari ed attrezzature altamente tecnologici a favore dei nosocomi regionali. Tra le ulteriori attività, la onlus organizza attività ricreative e formative per le famiglie per favorire la condivisione e il ritorno alla normalità dopo la malattia e acquista materiale ludico destinato alle stanze di degenza per rendere più sopportabile il ricovero dei bambini.