Udine, donazione della Lilt al reparto di oncologia

"L'apporto del volontariato è insostituibile": lo ha affermato il vice presidente della Giunta regionale e Assessore alla salute, Riccardo Riccardi, presenziando questo pomeriggio alla breve cerimonia nel corso della quale sono state consegnate al day hospital del dipartimento di oncologia dell'Ospedale udinese Santa Maria della Misericordia tre poltrone per prelievi, delle quali da tempo il personale medico e infermieristico aveva segnalato la necessità. Si tratta di innovative, confortevoli sedute che consentono una migliore accessibilità del paziente alle procedure cliniche ed una maggiore comodità sia per il paziente che per l’operatore.

L'acquisto delle poltrone (valore complessivo di oltre 8 mila 600 euro) è stato fatto dalla sezione friulana della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), che ha finalizzato in questa direzione le generose donazioni di pazienti oncologici, ex pazienti e loro parenti, integrati dalla disponibilità della Banca di Udine. Per l'azienda sanitaria udinese erano presenti il vice commissario e direttore sanitario, Laura Regattin, e il dottor Luca Lattuada. Per il dipartimento di oncologia il direttore dell'area ambulatoriale, Mauro Mansutti, la dottoressa Alessandra Bin responsabile dell'assistenza, e Raffaella Donato, coordinatore infermieristico. Presente pure Giovanni Barillari, Assessore alla salute del Comune di Udine.

Per la Lilt udinese c'erano il presidente Giorgio Arpino, la vicepresidente Sandra Dri e alcuni volontari, mentre la Banca di Udine era rappresentata dal Direttore, Giordano Zoppolato.

"Forse è uno slogan abusato, ma noi della Lilt ripetiamo sempre che dietro ad ogni malattia c'è una persona" ha detto nel suo intervento Arpino, che ha sottolineato lo sforzo importante che la Lilt ha messo in campo per sostenere, oltre che la prevenzione in tutti i suoi aspetti, anche quelle attività che non rientrano ancora nelle logiche del servizio pubblico: caso emblematico il supporto psico-oncologico a pazienti oncologici e loro familiari, servizio per il quali negli ultimi sei anni la Lilt ha speso oltre 360 mila euro.

Riccardi ha dato atto dell'impegno delle Associazioni di volontariato, e della Lilt in particolare: "Senza di voi - ha detto rivolto ad Arpino e ai volontari presenti - non ce la faremmo ad arrivare dappertutto. Un riconoscimento a questo prezioso supporto - ha aggiunto il vicepresidente della Giunta regionale, che in mattinata aveva partecipato con il presidente Fedriga alla posa della prima pietra del quarto e quinto lotto del nosocomio udinese - è la recente nomina da parte della Giunta di Arpino in seno al Comitato Etico Unico Regionale previsto dalla riforma sanitaria".