Udine fa lezione di chirurgia maxillo-facciale

Martedì 3 marzo, la Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Udine organizza una teleconferenza mondiale con tutta Italia e con quattro Paesi collegati (Russia, Canada, India e Sud Africa) mostrando interventi chirurgici in diretta per la correzione delle asimmetrie facciali.

La cultura e la diffusione della conoscenza sono le armi che possono far superare momenti come questo. Il Fvg non si ferma e proprio dall’Azienda ospedaliero universitaria e dalla Clinica diretta dal professor Massimo Robiony parte un’iniziativa didattica di elevato spessore culturale e professionale, che utilizza le più moderne tecnologie per la Formazione a Distanza. Sarà utilizzata la piattaforma regionale Health Teaching & Learning, sviluppata e gestita dalla struttura tecnologia dell’informazione dell’Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, diretta dal dottor Piero Pascolo.

Nel 2019, grazie alla piattaforma, è stato possibile assistere a 97 interventi in diretta e seguire 730 video di tecnica on demand e 128 corsi a distanza, per un totale di 10.870 utenti collegati.