Udine, flash mob per chiedere più personale per l'ospedale

Flash Mob, oggi in piazza San Giacomo a Udine, per chiedere sicurezza e nuove assunzioni nella sanità. All’iniziativa dell’Associazione Tutela dei Diritti del malato della provincia di Udine e della Uil, ha aderito anche la Direzione dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale.

Una quarantina le persone che hanno manifestato nel cuore della città. "I temi della sicurezza sia per gli utenti sia per gli operatori sono sempre stati al centro dell’attenzione - si legge nella nota firmata da Massimo Braganti, direttore generale di Asufc -, con il coinvolgimento dei vari responsabili di riferimento nei presidi ospedalieri e territoriali, facendo tesoro delle osservazioni che via via venivano presentate da operatori o rappresentanze sindacali".

"Ancora di più la Direzione si associa sulla necessità di assunzioni di personale sanitario in particolare infermieristico, ma non solo. Ininterrottamente da febbraio 2020 da parte di questa Azienda è stata attivata una ricerca continua di infermieri su tutto il territorio regionale che, purtroppo, non ha portato a un numero sufficiente di nuovi ingressi. Nonostante il supporto della Regione e degli altri soggetti istituzionali, a fronte di 934 assunzioni autorizzate ne sono andate a buon fine circa la metà. Sempre attraverso la Regione stiamo cercando di ottenere risorse dalla Protezione Civile nazionale o dalla Difesa. Pertanto cogliamo l’occasione per rinnovare l’appello a professionisti, non già in servizio presso le aziende del Sistema sanitario o delle case di riposo, anche pensionati, a presentare domanda in modo da poterli assumere con un contratto giuridicamente commisurato alla loro condizione lavorativa".

"Sul fronte delle altre professionalità stiamo procedendo allo scorrimento delle graduatorie utili per rinforzare le nostre linee per fronteggiare la battaglia contro il Covid", conclude Braganti.

Alla manifestazione ha aderito anche il Pd Fvg che, sui social, commenta: "A Udine un flash mob silenzioso per testimoniare vicinanza agli operatori della sanità, pochi e allo stremo. Una risposta civile a Fedriga, la realtà che si fa strada nonostante la fiaba del 'va tutto bene' ripetuto a suon d'interviste".