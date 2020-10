Udine, focolaio Covid in cardiologia

Focolaio Covid nella cardiologia del Santa Maria della Misericordia di Udine. L’unità coronarica dell'ospedale è stata chiusa dopo l’accertamento di diversi contagi, tra il personale e tra i ricoverati.

Sarebbero risultati positivi al tampone infatti, quattro Oss e cinque pazienti. Sono subito stati disposti accertamenti per tutto il personale del reparto, con tamponi effettuati su medici e infermieri. I pazienti non contagiati ricoverati in unità coronarica in condizioni critiche sarebbero stati trasferiti in terapia intensiva.

Non si tratta purtroppo del primo focolaio individuato in una struttura sanitaria del Friuli Venezia Giulia. A fine settembre tre operatori del San Polo di Monfalcone erano risultati positivi al Coronavirus: il caso indice è risultato essere un infermiere del Pronto Soccorso. I tamponi successivamente effettuati sul personale dell’ospedale hanno individuato un solo dipendente positivo.

Tra il 19 e il 20 ottobre, inoltre, un focolaio è stato individuato anche al Cro di Aviano, con 16 operatori risultati contagiati. La radioterapia è rimasta chiusa il tempo necessario ad effettuare la sanificazione dei locali. Oggi, infine, la chiusura per Covid della cardiologia di Udine.

Nel bollettino diffuso nel pomeriggio dalla Regione è stato comunicato che solo oggi sono risultati positivi al Coronavirus 17 operatori sanitari in tutto il Friuli Venezia Giulia.