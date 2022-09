Udine, la Croce Rossa gestirà gli ambulatori di quartiere

In futuro la Croce rossa italiana gestirà gli ambulatori di quartiere a Udine e ne allestirà uno nuovo nella sua sede di via Pastrengo. E’ quanto emerge dall’atto costitutivo dell'Associazione temporanea di scopo tra Comune e il Comitato udinese della Croce rossa, approvato martedì in Giunta. Per sostenere l’operazione, Palazzo D’Aronco ha concesso alla Croce rossa un contributo di oltre 40mila euro, pari al 5 per mille devoluto dai cittadini nel 2020.

Stando all’accordo, della durata di 12 mesi, il Comune metterà a disposizione i locali necessari all’attività (attualmente gli ambulatori sono 5) e le risorse finanziarie, mentre la Croce rossa utilizzerà il proprio personale infermieristico e il proprio materiale e allestirà il nuovo presidio.

L’attività sarà rivolta soprattutto alle persone con ridotta autonomia o in condizioni di fragilità sociale. Tra le prestazioni, oltre a quelle infermieristiche, saranno offerte informazioni sui percorsi assistenziali e indicazioni sui servizi offerti dal Distretto di Udine e su quelli di prossimità inerenti al progetto “No alla Solit’Udine”.