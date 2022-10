Udine, la Pro Senectute chiude il telesoccorso

Alla fine dell’anno il servizio di telesoccorso della Pro Senectute di Udine dopo 37 anni terminerà. Per l’associazione, creata dai sodalizi filantropici della città, è impossibile, infatti, proseguire in questa forma di assistenza, che negli ultimi due anni ha chiuso il bilancio in rosso.

“In passato siamo arrivati ad avere fino a 1.300 utenti – spiega il vicepresidente Sandro Frittaion – oggi sono 270 e la soglia per mantenere in equilibrio economico il servizio è di 700”.

All’inizio questo telesoccorso (agli utenti viene consegnato un dispositivo per attivare l’emergenza sanitaria) era pionieristico a livello nazionale. Il costo è di 120 euro all’anno, ma diventa gratuito per gli indigenti. Sono circa 120 i volontari che garantiscono l’assistenza h24, sia telefonica sia con visite a domicilio. Una ventina di anni fa, però, lo stesso servizio è stato introdotto dal servizio sanitario regionale, che lo ha affidato alla società professionale Televita, la quale ha in carico attualmente nella nostra regione cinquemila utenti, di cui 1.500 a carico della Regione. “Però, sono 300 le persone in lista di attesa” sottolinea Frittaion, indicando la necessità di un potenziamento del servizio.

Per la Pro Senectute e per i suoi assistiti, residenti soprattutto a Udine e dintorni, la gestione è insostenibile e, quindi, i volontari alzano bandiera bianca: il 31 dicembre il servizio cesserà.

“Non termina, però, la nostra attività di volontariato a favore degli anziani – avverte il vicepresidente – stiamo infatti sviluppando un nuovo progetto di telefonia sociale. Attraverso il contatto periodico, quasi quotidiano, con i nostri volontari intendiamo far sentire gli anziani meno soli e raccogliere da loro esigenze e desideri”.