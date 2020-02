Udine nella Rete Europea Oms sulla sicurezza stradale

Il Comune di Udine ha deciso di aderire, senza alcun onere finanziario, alla "Dichiarazione della Rete Europea Città Sane OMS sulla sicurezza stradale” che sarà sottoscritta in occasione della III Conferenza Ministeriale Globale sulla Sicurezza Stradale per il raggiungimento Obiettivi Globali 2030 (Stoccolma il 19 e il 20 febbraio). Ha inoltre deciso di impegnarsi a implementare le politiche di sostegno e promozione della sicurezza stradale dei propri cittadini sul territorio comunale.

Attraverso l’Ufficio di Progetto OMS “Città Sane”, l'Amministrazione da anni promuove progetti di prevenzione e promozione della salute rivolti a tutte le fasce della popolazione, in particolare sulle tematiche di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e promozione dell’attività fisica (Gruppi di Cammino, Pedibus, Mattine al Parco, ecc.). Vanno inoltre ricordati il Progetto "EspertOver65 / Udine sta bene in strada" per la promozione della mobilità in ambito urbano con l’obiettivo di sviluppare un modello di analisi dei bisogni e miglioramento della vivibilità e accessibilità cittadina, destinato sia agli over-65 che agli altri utenti deboli e a tutti i fruitori degli spazi urbani, proposto dall’Università Verde / Centro Antartide di Bologna e realizzato in via sperimentale presso il Quartiere Aurora; e la campagna nazionale "Siamo tutti pedoni", pensata in difesa degli utenti vulnerabili della strada e realizzata nell'ambito del Progetto “EspertOver65”, un tavolo di lavoro nazionale sull'educazione alla sicurezza stradale degli over65 promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Centro Antartide di Bologna e ai Sindacati dei Pensionati.

La Dichiarazione, formulata in 27 punti, si come come obiettivi: il riconoscimento della sicurezza stradale come problema di salute pubblica, ma anche come sfida chiave e determinante per la mobilità sostenibile, i trasporti, la giustizia, lo sviluppo sociale ed economico; la sicurezza stradale come potenziale delle nostre strade urbane, da rendere una risorsa per la mobilità attiva, promuovendo ulteriormente la salute pubblica e il benessere; la pianificazione urbana, attraverso la quale i comuni devono garantire che la loro risposta ai requisiti del trasporto motorizzato non comprometta la sicurezza e la mobilità attiva dei loro residenti; l’individuazione dei Comuni, per il loro essere il livello di governo più vicino alle persone e alle comunità, come gli “attori chiave” nel supportare l'implementazione di quadri globali e regionali e come i soggetti istituzionali preposti ad accelerare i progressi verso la sicurezza stradale attraverso approcci partecipativi in tutta la nostra politica e pianificazione strategica.

Il documento sottolinea inoltre l’importanza di prendere in considerazione la sicurezza stradale durante l'intero processo politico nelle città e nelle regioni, dalla pianificazione all'attuazione, in particolare in settori quali strade e infrastrutture urbane, aree verdi, spazi aperti, trasporti pubblici, ecc; la necessità ridurre la velocità nelle aree urbane, sia attraverso i limiti imposti che attraverso la progettazione delle infrastrutture, al fine di ridurre in maniera rapida ed efficace il numero di incidenti stradali e di vittime; di spingere le amministrazioni a raggiungere la sicurezza stradale all’interno della comunità locale.