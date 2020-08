Udine, possibile caso di malasanità

"Fare chiarezza al più presto su un nuovo possibile caso di malasanità, nell'interesse dei cittadini ma anche del buon nome del personale che lavora nei nostri servizi sanitari. Quanto riferisce una signora a proposito del trattamento subito dalla madre genera una comprensibile preoccupazione che l'AsuFc deve sgombrare e su cui la Giunta Fontanini deve attivarsi immediatamente". Lo afferma la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd), rendendo noto di aver inviato all'attenzione del sindaco Pietro Fontanini e dell'assessore comunale alla Sanità Giovanni Barillari un'interrogazione per avere urgentemente notizie su un nuovo possibile caso di malasanità all'interno dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Protagonista, suo malgrado, un'anziana signora di 83 anni, ricoverata per due giorni nel nosocomio friulano con indosso gli stessi abiti, rimasta per ore nel box del Pronto soccorso senza ricevere basilari premure e impossibilitata a contattare i familiari.

"L'AsuFc non è nuova a questo tipo di casi" aggiunge Meloni, ricordando i "due gravi episodi avvenuti all'inizio dell'anno ai danni di due degenti, entrambi ricoverati al Santa Maria della Misericordia di Udine" a seguito del quale si è svolta un'indagine interna ed è stata presentata un'interrogazione in Consiglio regionale.

In particolare, precisa la consigliera dem, "ho chiesto al sindaco e all'assessore se intendano provvedere a richiedere informazioni al Direttore generale dell'Azienda sanitaria e soprattutto se abbiano intenzione di richiedere una sua audizione urgente per verificare se vi sia stata una carenza nei livelli essenziali di assistenza e nelle dotazioni (camici, coperte,...) e per appurare se i pazienti siano stati trattati adeguatamente rispetto alle condizioni di salute e di età".