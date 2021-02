Udine, spazi pubblici a disposizione per i tamponi anti-Covid

"Quello di Udine sarà il primo Comune a concedere l'utilizzo gratuito di tutte le aree pubbliche disponibili nelle adiacenze, o comunque in prossimità, delle farmacie interessate all'esecuzione di tamponi. Ciò avverrà, qualora necessario, anche per le zone destinate alla sosta veicolare da occupare con strutture temporanee, gazebo o simili, per l'esecuzione dei tamponi nasali o rinofaringei, così come previsto dal protocollo d'intesa tra la Regione Fvg e le associazioni di categoria interessate".



Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale Ivo Moras (Lega), plaudendo all'iniziativa del Comune di Udine che "attua i programmi di profilassi, elaborati in sede internazionale ed europea, per concedere spazi di suolo pubblico alle farmacie al fine di effettuare tamponi nasali o rinofaringei, ampliando così i soggetti deputati a compiere le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus".



"Ho recepito le istanze sia di Federfarma, che del Gruppo della Lega. Tutti insieme - aggiunge l'esponente del Carroccio - ci siamo impegnati, affinché le stesse trovassero ascolto, come infatti sta avvenendo per il bene dei cittadini del Friuli Venezia Giulia". "Sarà un'opportunità importante per la comunità di Udine che avrà uno strumento in più per il monitoraggio della pandemia. Auspico - conclude Moras, che è anche presidente della III Commissione consiliare, competente in materia di Salute - che iniziative simili siano prese in considerazione anche da altri Comuni del Friuli Venezia Giulia".