Udine, Zambotto entra in Hippocrates

Si sta concludendo in queste ore il passaggio della storica Farmacia Zambotto di Udine all’interno del gruppo Hippocrates Holding, società di capitali con base a Milano attiva dal 2018 nel settore delle farmacie. La farmacia, che ha sede nella centralissima via Gemona, era nata come Farmacia Cominotti ed è stata acquisita dalla famiglia Zambotto nel 1995. Già un perno della comunità e un punto di riferimento per i cittadini, la farmacia continuerà a essere gestita dal personale, formato dai 10 dipendenti che da anni servono e conoscono la clientela. Continuerà la fornitura di servizi come i test di diagnostica e l’estetica, con la previsione di nuovi investimenti e un potenziamento del personale nei prossimi anni.

“Credo che il futuro della farmacia italiana sia legato alla presa in carico del paziente e non unicamente al farmaco e alla sua dispensazione e ritengo che quanto fatto in questi anni, da me e dai miei preziosi collaboratori, sia la testimonianza del nostro impegno in tal senso”, ha dichiarato il dottor Bertasi, dal 2010 uno dei soci della farmacia di famiglia. “Servizi innovativi di qualità, uniti a consulenze specifiche professionali, ci hanno permesso di intervenire sul territorio e di porci come interlocutori credibili in tema di salute e prevenzione”.

Rodolfo Guarino, co-fondatore e Amministratore Delegato di Hippocrates Holding, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di poter investire in un territorio come il Friuli, abbiamo grandi progetti per le farmacie di Udine e non solo. “Il nostro disegno industriale è centrato sulla valorizzazione della farmacia italiana e declinato attraverso la competenza e professionalità dei farmacisti, mettendo a disposizione capitali, esperienza e network".

“Trovare in Hippocrates il partner ideale per continuare su questa strada, è stata una scelta logica ed ambiziosa. È una struttura che offre formazione di alto livello, supporto, risorse e soprattutto conosce molto bene il mondo farmacia, condividendo la nostra visione ed i nostri progetti”, ha concluso il dottor Bertasi.

Hippocrates Holding è stata assistita dallo Studio Legale Colla Di Piazza per gli aspetti legali e dallo Studio Epica per gli aspetti fiscali e contabili. I venditori sono invece stati assistiti dallo Studio Fantini Cosatti Braidotti e Associati. Sono già stati sottoscritti i contratti vincolanti ma l’operazione verrà perfezionata entro la fine di aprile.