Udito, la prevenzione protagonista in piazza

Nonostante il centro storico blindato per la Maratonina, l’iniziativa “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in Piazza” ha raccolto nella giornata di ieri un successo senza precedenti.



L’evento, giunto alla dodicesima edizione e organizzato da Udito Italia Onlus con il patrocinio dell’OMS e del Ministero della Salute, ha visto arrivare oltre 150 nonni per sottoporsi allo screening per l’udito in Piazza san Giacomo.



Gli otorinolaringoiatri dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con il direttore della Soc di otorinolaringoiatria, il dottor Stefano Palma hanno coadiuvato le prove gratuite effettuate dagli audioprotesisti messi a disposizione da Maico, partner tecnico dell’iniziativa.



Il successo riscontrato sottolinea non soltanto la bontà dell’iniziativa, ma anche e soprattutto l’importanza della prevenzione per i disturbi dell’udito. I “nonni”, dunque, hanno recepito il messaggio, sottoponendosi ai test eseguiti dagli esperti.



L’intera giornata dedicata alla prevenzione si è svolta in totale sicurezza grazie al piano anti Covid predisposto per l’evento e all’ausilio della sezione udinese della Croce Rossa.