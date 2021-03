Ufficiale, da lunedì tutto il Fvg sarà in zona arancione

Il Friuli Venezia Giulia da lunedì sarà tutto in zona arancione. "L'anticipazione mi è stata fornita in via informale dal ministro della Salute Roberto Speranza", ha riferito il governatore Massimiliano Fedriga.

"L'ingresso in zona arancione dall'8 marzo - ha aggiunto Fedriga - è riconducibile non tanto all'indice Rt (che si attesta a 0,92, quindi sotto la soglia critica di 1, ndr), quanto al repentino e vistoso aumento dei contagi nel nostro territorio regionale che ci colloca a rischio alto".

Ancora domani e domenica le sole aree delle ex province di Trieste e Pordenone permarranno gialle; da lunedì tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia sarà pertanto zona arancione, con didattica a distanza per le scuole medie, superiori e università.

A livello nazionale, aumentano le regioni che, da lunedì, si coloreranno di rosso e arancione. Emilia Romagna e Campania vanno verso il rosso, mentre il Veneto, come il Fvg, sarà arancione.

I numeri della Cabina di regia attestano che è ufficialmente iniziata la terza ondata. L’indice Rt, infatti, è a 1,06 (con un range 0,98-1,20), in aumento rispetto allo 0,99 degli ultimi report. Era da sette settimane che non saliva sopra quota uno.

Il periodo 22-28 febbraio fotografa una netta accelerazione dell'epidemia, con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 casi ogni 100mila abitanti, con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250.