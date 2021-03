Ultimo giorno in giallo per Udine e Gorizia. Pordenone e Trieste in attesa

Partiamo dalle certezze: oggi è l'ultimo giorno in zona gialla per le ex province di Udine e Gorizia che, dalla mezzanotte, entreranno in base all'ordinanza regionale in zona arancione. Per Pordenone e Trieste, invece, si dovrà attendere questo pomeriggio quando saranno comunicati il report settimanale della cabina di regia e la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza. L'indice Rt a 0,92 potrebbe far sperare in una prosecuzione della zona gialla, ma il complessivo peggioramento degli indicatori rischia di far pendere la bilancia sull'arancione, che scatterebbe da lunedì 8 anche per il resto del Fvg, 'risparmiato' dalle misure regionali.

L'altra certezza è che, sempre da lunedì, scatterà la didattica a distanza per tutte le scuole medie, superiori e gli atenei del Friuli Venezia Giulia.

Guardando ai dati, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 24 febbraio-2 marzo, rispetto alla precedente, un netto incremento dei nuovi casi a livello nazionale (123.272 vs 92.571) e un modesto calo dei decessi (1.940 vs 2.177). In forte rialzo i casi attualmente positivi (430.996 vs 387.948), le persone in isolamento domiciliare (409.099 vs 367.507), i ricoveri con sintomi (19.570 vs 18.295) e le terapie intensive (2.327 vs 2.146).

"Per la seconda settimana consecutiva – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si registra un incremento dei nuovi casi che negli ultimi 7 giorni supera il 33%, segnando l’inizio della terza ondata". Rispetto alla settimana precedente, in 16 Regioni e nella provincia di Trento aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e in tutto il Paese sale l’incremento percentuale dei nuovi casi ad eccezione di Bolzano, Umbria e Molise già sottoposte a severe misure restrittive. Sul fronte ospedaliero, l’occupazione da parte di pazienti Covid supera in cinque Regioni la soglia del 40% in area medica e in nove quella del 30% delle terapie intensive.

L’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, al 18 febbraio, la prevalenza della variante inglese al 54%, di quella brasiliana al 4,3% e di quella sudafricana allo 0,4%. "Con la situazione epidemiologica in rapida evoluzione – commenta Renata Gili, Responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – la diffusione attuale è sicuramente maggiore ed è pertanto fondamentale essere realmente tempestivi nell’istituzione delle zone rosse a livello comunale e provinciale". In particolare, nella settimana 24 febbraio-2 marzo, in 94 su 107 Province (87,6%) si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con valori che superano il 20% in ben 65 Province. "Nonostante l’allerta lanciata dalla Fondazione Gimbe già da due settimane – continua il Presidente – gli amministratori locali continuano a ritardare le chiusure se non davanti a un rilevante incremento dei nuovi casi, quando è ormai troppo tardi. Infatti, in presenza di varianti più contagiose, questa 'non strategia' favorisce la corsa del virus, rendendo necessarie chiusure più estese e prolungate".

Guardando al Fvg, i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti salgono a 846, con una percentuale di crescita del 63,8%. Sul fronte dei ricoveri, si attesta al 30% l'occupazione dei reparti Covid, mentre resta sopra soglia, al 35%, quella delle terapie intensive. Nel dettaglio dei territori, nella settimana 24 febbraio-2 marzo Udine registra una delle peggiori performance nazionali: è sesta in Italia per incremento dei nuovi casi pari al 78,4%, con un'incidenza di 393 casi ogni 100mila abitanti; non va meglio a Gorizia, nona, con una percentuale del 75,3% e 246 casi ogni 100mila; più arretrate Pordenone con un incremento del 29,9% e un'incidenza di 113 casi ogni 100mila, e Trieste, dove l'aumento è al 27,1% e l'incidenza a 141 casi.

Vaccini. "L’avvio della campagna vaccinale fuori da ospedali e Rsa – commenta Gili – ha determinato una frenata sul fronte delle somministrazioni, con quasi 2 milioni di dosi (pari al 30% delle consegne) ancora inutilizzate". Si rilevano inoltre rilevanti differenze tra i diversi vaccini: mentre le somministrazioni di Pfizer si attestano all’89% delle dosi consegnate, quelle di Moderna e AstraZeneca stanno procedendo più lentamente. Tuttavia, se il 29,1% di Moderna è condizionato al ribasso dalla recente consegna della metà delle dosi, per AstraZeneca le somministrazioni si attestano al 26,9%, spia di problemi organizzativi nella vaccinazione di massa, anche se non si possono escludere possibili rinunce selettive a questo vaccino o ritardi nella rendicontazione dei dati.

"Peraltro a differenza dei vaccini di Pfizer e Moderna – spiega Cartabellotta – per i quali, visti i ritardi nelle forniture, è prudente mettere da parte le dosi per il richiamo previsto rispettivamente a 3 e 4 settimane, per AstraZeneca è possibile somministrare la seconda dose fino a 12 settimane: non esiste quindi alcuna ragione per accantonare le dosi, ma bisogna velocizzare le somministrazioni". Infine, rispetto alla protezione dei più fragili, degli oltre 4,4 milioni di over80, 762.271 (17,2%) hanno ricevuto solo la prima dose di vaccino e solo 149.620 (3,4%) hanno completato il ciclo vaccinale, anche qui con rilevanti differenze regionali.

"La strada per accelerare la campagna vaccinale – puntualizza il Presidente – non deve certo portare ad avventurarsi in rischiosi azzardi, come l’ipotesi di somministrare un’unica dose di vaccino Pfizer o Moderna. In assenza di robuste evidenze scientifiche che permettano alle agenzie regolatorie di modificare le modalità di somministrazione del prodotto si tratterebbe di un uso off-label del vaccino, con risvolti sul consenso informato e sulle responsabilità medico-legali".

"La Fondazione Gimbe – conclude Cartabellotta – già da settimane segnala le spie rosse di un’aumentata circolazione del virus, la cui forte accelerazionesta di fatto avviando la terza ondata. Ma i tempi di politica e burocrazia sono sempre troppo lunghi e le zone rosse locali arrivano quando la situazione ormai è sfuggita di mano. La campagna vaccinale, intanto, stenta a decollare non solo per i noti ritardi di produzione e consegna delle dosi, ma anche per difficoltà organizzative di molte Regioni, che lasciano 'in fresco' dosi di vaccino che potrebbero evitare ricoveri e salvare vite, soprattutto tra le persone più a rischio di Covid severa. Infine, il primo Dpcm a firma Draghi non segna affatto il cambio di passo auspicato: il sistema delle Regioni “a colori” resta di fatto immutato, così come le misure per la maggior parte delle attività produttive e commerciali. E a pagare il conto più salato, come sempre, è la scuola".