Un’ambulanza in più per i pazienti Covid

Il piano di potenziamento richiesto dal Ministero della Salute alle Regioni prevede anche interventi sui mezzi per il trasporto dei pazienti. In particolare è caldeggiata l’implementazione di mezzi sanitari (ambulanze) per i trasferimenti tra strutture Covid-19, per dimissioni protette, per i trasporti inter-ospedalieri no Covid-19 (finanziamento di 150.000 euro per il 2020 e pari al 9% per il 2021 per la manutenzione del mezzo); acquisizione di personale sanitario e tecnico per la dotazione dei mezzi di soccorso (costo considerato per poco più di 7 mesi del 2020 è di 672.115 euro).

Durante l’emergenza Covid-19 in Fvg per la gestione dei trasporti sanitari territoriali (sia primari che secondari) vi è stato un forte impegno nell’azione di coordinamento e mantenimento delle corrette procedure di sanificazione dei mezzi di trasporto, con coinvolgimento attivo anche del privato accreditato.

A tal fine, tenuto conto delle risorse disponibili per il finanziamento previsto dalla legge nazionale, la Regione Fvg chiede il potenziamento delle dotazioni della rete di emergenza territoriale attraverso l’acquisizione di un’ambulanza (che sarà destinata a una delle Aziende sanitarie regionali) e la disponibilità di 5 dirigenti medici, 5 infermieri, 5 operatori socio sanitari e 5 autisti.