Un anno nel segno del dono per lo Zanon-Deganutti di Udine

Si sta positivamente chiudendo un altro anno di attività della sezione Afds Zanon-Deganutti di Udine, all’insegna del lavoro e della costante condivisione di impegni e di attività a favore dei donatori e soprattutto delle donazioni. Raggiunte e abbondantemente superate le 500 donazioni, si è quasi sfiorato il record delle 591 registrate nel 2010 (anno del congresso provinciale organizzato a Udine dalla sezione), con il ritorno dell’autoemoteca nelle due scuole a novembre, dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.

La sezione non ha mai smesso di promuovere il dono del sangue tra i ragazzi utilizzando gli unici mezzi disponibili in mancanza della ‘propaganda’ a scuola: i social network e i contatti diretti. La scorsa primavera, utilizzando la didattica a distanza è riuscita a portare una sessantina di ragazzi a donare in ospedale, organizzando molte date con la presenza di volontari a fare da accompagnatori per guidare i ragazzi nella loro “prima volta”.

A novembre, invece, grazie alla possibilità di rientrare a scuola, è stato quasi raggiunto il centinaio di adesioni tra autoemoteche e collettive in ospedale. Questo ragguardevole successo ha permesso di superare la quota di 500 donazioni, quasi comunque raggiunta lo scorso anno con le scuole chiuse, riportando alla ribalta una sezione dove le 500 donazioni totali sono state superate per sei volte negli ultimi dieci anni.

Anche quest’anno poi è stata nuovamente organizzata la “donazione collettiva di Natale” che ha portato al centro trasfusionale di Udine una ventina di donatori, omaggiati del panettone natalizio da parte del direttivo della sezione.

Un direttivo sempre e continuamente in movimento e ricco di idee e di proposte, utili a raggiungere in continuità e durante tutto l’anno, vecchi e nuovi donatori. Una media di 40 donazioni al mese, infatti, è un dato che fa invidia a molte sezioni territoriali, preoccupate soprattutto di organizzare le giornate delle autoemoteche ma lasciando alla buona volontà dei soci la continuità dei prelievi sanguigni durante gli altri mesi. Grazie al tam-tam di Facebook e Instagram e, soprattutto, con la presenza dei gruppi di comunicazione su WhatsApp, la giovane sezione studentesca riesce a rimanere sempre in contatto con tutti i suoi donatori, monitorando gli inattivi e le scadenze, mantenendo così costante il numero delle prenotazioni mensili grazie alla diffusione sempre maggiore dell’app “Io Dono” e al fondamentale sistema gestionale “Blood Manager” in dotazione alla sezione.

Nel corso del 2022 sono preventivati i festeggiamenti per il 50° (+1) anniversario dalla fondazione, che causa pandemia non hanno potuto trovare collocamento alla scadenza naturale di quest’anno. Le manifestazioni in programma saranno sicuramente degne di una ricorrenza come questa, dedicata alla prima sezione studentesca nata in Italia e già ricordata con un brindisi virtuale su Google Meet nello scorso aprile, al quale hanno partecipato una cinquantina tra donatori, medici, dirigenti scolastici e amici della sezione.

Con il nuovo anno tornerà operativo anche il sito internet ufficiale, ora in cantiere per una sostanziale ristrutturazione affidata a Gianluca Fabris ex studente dell’Its Deganutti ed esperto nel settore informatico. Ex studenti nel direttivo ed ex studenti tra i volontari: grazie a questi giovani sempre in prima linea, la sezione avrà sicuramente la garanzia di ancora molti anni di stimolanti e sempre più lusinghieri traguardi.