Un'assistenza da ripensare

Intervenire sul tema delle case di riposo, considerato ciò che è avvenuto nelle settimane della pandemia, non è semplice, ma è comunque doveroso, se non altro per cercare di comprendere perché certe cose sono accadute e come fare affinché non si ripetano. Per questa ragione il tema va inquadrato nel contesto più ampio del sistema regionale dei servizi alla persona, di cui costituisce uno, ma non certo l’unico, degli elementi che mirano a predisporre una rete di sostegno ai casi di fragilità e bisogno temporanei o permanenti.



SERVIZI ALLA PERSONA - Si usa l’espressione ‘servizi alla persona’ proprio per indicare gli interventi destinati a soddisfare bisogni mediante lo svolgimento di un’attività che deve essere commisurata alle specifiche esigenze del destinatario e quindi con modalità del tutto diverse rispetto a quelle impiegate per rispondere a necessità - per così dire - standardizzate, come ad esempio la distribuzione dell’acqua, che richiede invece impianti e attività di tipo industriale e che provvedono ad assicurare la disponibilità del bene in modo uniforme. I servizi alla persona implicano perciò il concorso coordinato di una pluralità di attori, ciascuno dei quali deve mettere in campo le azioni che gli sono proprie, così da comporre un vero e proprio sistema. Un ‘sistema integrato’, appunto, come indica sin dalla sua intitolazione la legge regionale n. 6 del 2006: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. Legge che, nonostante le numerose modifiche intervenute nel corso degli anni, rimane ancora l’impianto su cui si regge l’organizzazione del settore. Che le attività riconducibili ai servizi alla persona abbiano bisogno di una regolamentazione del genere si comprende a partire da una semplice considerazione: in questo ambito vi è la compresenza di una pluralità di attori alquanto eterogenei, con storie e finalità anche molto diverse tra loro. Basti considerare proprio la vicenda plurisecolare delle case di riposo: nate in epoche assai risalenti soprattutto come opere pie, lasciti di immobili o di patrimoni da parte di benefattori i, si strutturano nella forma della fondazione di diritto privato.



VICENDE STORICHE - Con l’avvento dell’unità d’Italia e le grandi riforme amministrative che vi conseguono, vengono trasformate in enti di diritto pubblico, ossia gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), direttamente sottoposte a controllo e vigilanza da parte dell’amministrazione. Questo modello organizzativo resisterà per anni anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, fino a quando nel 1988 la Corte costituzionale annullerà la legge crispina del 1890. A questo punto, con l’entrata in vigore della legge 328 del 2000, si apre la scelta per le ex Ipab di ritornare alla forma originaria, disciplinata dalle tavole di fondazione, oppure di mantenere la natura pubblicistica, ma mutata nell’organizzazione dell’azienda e quindi caratterizzata da una particolare autonomia e informata ai principi di economicità, efficienza e imprenditorialità.



RUOLO DEL PRIVATO - In questo arco temporale non va peraltro trascurato il ruolo che il privato non ha mai cessato di svolgere, a sua volta composito nelle forme organizzative e nelle finalità perseguite. Accanto al variegato mondo del terzo settore e del volontariato opera, come è noto, anche un privato imprenditoriale profit, presente in modo significativo anche in questa regione. Dal panorama delineato seppure in modo così sommario emerge quindi l’importanza di ricondurre questa varietà e molteplicità di attori entro un quadro normativo e organizzativo che consenta innanzitutto di non disperdere risorse ed energie, destinate - non si dimentichi - a operare per risolvere criticità spesso drammatiche e a questo scopo risponde l’organizzazione territoriale per ambiti, coincidenti alle circoscrizioni di più Comuni.



TRE ATTORI - C’è infine un terzo attore che va considerato, perché titolare di numerose funzioni in materia: il Comune. A lui spetta anzi un ruolo fondamentale quale collettore dei bisogni manifestati dalla collettività e regista nell’elaborazione di risposte inquadrate in una visione strategica. Purtroppo, allo stato, questo risulta essere l’anello debole della catena: un’amministrazione frammentata, debole e inadeguata sotto molti aspetti a elaborare politiche di ampio respiro, che da troppo tempo ha mancato di cogliere le opportunità che si erano offerte per ripensare radicalmente il proprio modello organizzativo e renderlo all’altezza delle sfide che si palesano. Certamente si è trattato di disegni riformatori non privi di difetti, ma averli rigettati in blocco ha portato a una situazione ormai insostenibile, senza che si intravvedano prospettive di miglioramento. Ma questo è, fino a un certo punto, un altro discorso.



Leopoldo Coen, Professore di Diritto Amministrativo Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Udine