Un caso di West Nile a Pasiano di Pordenone

Un caso di West Nile virus è stato riscontrato nel Friuli occidentale. La notizia è stata diffusa dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, di concerto con l’Azienda sanitaria 5.

A essere colpita dalla patologia è una persona residente nella zona di Pasiano di Pordenone dove, a fine luglio, erano stati trovati alcuni esemplari di zanzara risultati positivi al virus. La persona è stata inviata dal medico di medicina generale all’ospedale per sospetta Febbre del Nilo sulla base delle condizioni cliniche e di una sierologia positiva.

Con il ricovero si è dato seguito al protocollo aziendale predisposto sulla scorta di quanto concordato con la Rete Infettivologica regionale; questo ha portato al riscontro del Dna di West Nile virus su sangue e urine del paziente.

Gli esami sono stati poi inviati al Laboratorio di riferimento regionale di Trieste per confermare il sospetto di una forma neuroinvasiva a fronte di una sintomatologia neurologica presentata dal paziente, ora ricoverato nel reparto di Neurologia dell’Ospedale di Pordenone. Le sue condizioni cliniche, pur rimanendo la prognosi riservata in attesa degli ultimi accertamenti, non destano particolari preoccupazioni.

L’infettivologo Massimo Crapis dell’Aas 5 ha confermato che “a fronte del ritrovamento del ceppo infetto di zanzare, era prevedibile almeno un caso di contagio. Anche se questo potrebbe restare isolato, saranno messi in atto tutti i provvedimenti di prevenzione e monitoraggio per circoscrivere il più possibile la diffusione dell'infezione”.