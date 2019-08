Un chip salva la vita a Fido

L’iscrizione dei nostri quattro zampe all’anagrafe canina è divenuta obbligatoria diversi anni fa. In principio c’è stato il tatuaggio, poi è arrivato il microchip che viene iniettato nella zona del collo ed è un codice composto da 15 cifre, che vengono inserite nella Banca dati regionale (BDR) dell’anagrafe canina. In caso di smarrimento o di morte dell’animale è così possibile rintracciare il proprietario del cane. Il microchip ha valenza regionale, nazionale ed europea, e in caso di cambio di residenza del proprietario o di cessione del cane è necessario comunicare all’ufficio anagrafe degli animali d’affezione del comune di nuova residenza. L‘Anagrafe Animali d’Affezione del Ministero della Salute, viene aggiornata dalle Regioni che riversano i dati sui chip applicati. In Fvg risultano iscritti, e quindi microchippati, 366mila 230 cani, mentre a livello regionale al momento non esiste alcun dato ufficiale riguardante gatti o furetti. Nelle altre regioni d’Italia, però, vivono almeno 452mila 570 gatti regolarmente censiti e mille 518 furetti. Il totale dei cani iscritti dotati di chip, al 18 febbraio 2019, è di poco meno di 11 milioni e mezzo (11.497.973, fonte Ministero Salute).