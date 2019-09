Un corso per il volontariato socio-sanitario

Dopo 4 anni (l’ultimo era stato nel 2015), l’Associazione per il Volontariato nei servizi Socio-Sanitari – Avulss di Gemona organizza il corso base di formazione per i volontari sociosanitari. Il corso si svolge in collaborazione con Cta dell’Alto Friuli e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli e con il patrocinio del Comune di Gemona.

Il corso si svolgerà nelle giornate di martedì e giovedì dalle 20 (dal 1 ottobre al 28 novembre) nella Sala Lodolo dell’Ospedale di Gemona. Il primo incontro si terrà martedì 1 ottobre, sempre alle 20. Il corso è aperto a tutti e ha la durata di 40 ore. A chi avrà frequentato almeno il 70% delle lezioni e partecipato alle giornate residenziali sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni: Diana Dapit (340-8614598 direzione didattica) o Tiziana Fabro (349-1950735 - segreteria del corso) o avulss-gemona@libero.it.

“Ogni aspirante volontario” spiega la presidente Avulss, Diana Dapit, “deve partecipare a un corso di formazione di base. Il piano didattico e di contenuti, è stato appositamente predisposto per fornire le necessarie indicazioni utili al servizio dei più deboli. Per i volontari che entrano a far parte dell’Associazione Avulss la formazione è continua con incontri e lezioni di approfondimento. Si vuole offrire a quanti lo desiderano la possibilità di acquisire la indispensabile preparazione di base: per l’esercizio di un volontariato gratuito e organizzato in campo socio-sanitario; per essere in grado di offrire una qualificata presenza accanto a chi si trova in situazioni di bisogno e di difficoltà".