Un defibrillatore in nome di Sveva

In nome di Sveva, affinché da un fatto tragico continui a germogliare un messaggio positivo. È questo lo spirito di servizio, ribadito dalle commosse parole di Marta Bassi e Paolo Piattelli, genitori della giovane cestista triestina Sveva stroncata due anni fa da un tumore al rene all'età di 8 anni, che ha contraddistinto e accompagnato la donazione al Consiglio regionale, da parte dell'associazione 4U Life, di un defibrillatore con teca di ultima generazione - dotata di allarme all'apertura, telecomando, sistema di riscaldamento e resistente agli agenti atmosferici - che sarà posizionato all'esterno del palazzo di piazza Oberdan 5, a Trieste, a disposizione della comunità in caso di bisogno.



Si tratta, ha spiegato Cristian Vitrani, vicepresidente della 4UL nel consegnare la strumentazione salvavita al presidente dell'Assemblea Fvg, Piero Mauro Zanin, di un sistema di pronto intervento per ora unico nel capoluogo giuliano, in grado di favorire interventi rapidi quanto efficaci.



"Quando ogni secondo può essere determinante per salvare una vita - ha commentato Zanin nel ringraziare la 4U Life - un defibrillatore sempre più moderno e facile di usare, posizionato in un luogo simbolo della comunità in pieno centro cittadino, può realmente fare la differenza. Auspico ne vengano posizionati altri nei pressi di tutte le sedi istituzionali e, comunque, laddove possono e devono essere facilmente identificati e utilizzati".



"L'impegno delle associazioni e della famiglia di Sveva a favore degli altri - ha concluso il presidente dell'Aula - è uno stimolo continuo per fare tutti del nostro meglio nel garantire sicurezza e socialità al Friuli Venezia Giulia".