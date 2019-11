Un passeggiata in centro storico costa il femore a una signora settantenne

Impermeabile, ombrello, borsetta e un sacchetto degli acquisti, una settantenne udinese residente in piazzale Chiavris cammina in centro città, incurante della pioggia.

Peccato che la signora non sappia, nonostante abbia vissuto a Udine tutta la vita, di quanto sia scivoloso il terrapieno di piazza Matteotti quando piove.

Un passo dopo l’altro, Elisabetta M. (nome di fantasia per tutela della privacy) avanza con la testa assorta nei prossimi appuntamenti, ma sul più bello, quando ormai stava per arrivare sotto i portici, inciampa e cade a terra con borsa, sacchetto e ombrello.

Distesa sul terrapieno, Elisabetta M. non riesce più ad alzarsi da sola.

“Per fortuna – racconta la signora – alcuni passanti si sono fermati e mi hanno chiesto, se avevo bisogno di aiuto. Ho chiesto di poter telefonare a mio marito dal mio cellulare che avevo nella borsa. Avvertito lui, mi sono tranquillizzata”.

Una passante ha suggerito di chiamare subito un’ambulanza, senza aspettare oltre. Intanto, Elisabetta M. rimane distesa a terra e una signora che si è fermata per farle compagnia, mentre aspetta il marito, cerca di coprirla alla bell’e meglio.

Arrivato l’uomo e passata mezz’ora dalla chiamata al 112, Elisabetta M. non riesce più a stare distesa a terra.

“Avevo male dappertutto – ricorda la signora – e avevo anche tanto freddo. Così mio marito e la mia benefattrice mi hanno aiutato a sedermi su una sedia, recuperata al volo. Non lo avessero mai fatto. Quando finalmente, dopo un’ora e mezza, è arrivata l’ambulanza, il volontario mi ha subito detto che non mi sarei dovuta muovere. Ma io non potevo più resistere a terra”.

Interrogati sul perché il mezzo di soccorso non sia arrivato immediatamente dopo la chiamata, gli operatori hanno risposto al marito della signora che in città c’erano state altre emergenze. Più urgenti.

Comunque, il calvario di Elisabetta M. non è finito qui.

“Arrivata in ospedale – conclude la signora – mi fanno le lastre e mi comunicano che ho rotto il femore. Ci vorrà un po’, perché possa tornare in centro a fare compere”.