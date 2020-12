Una borsa di dottorato per il progetto Cardio(Ri)gen

AsuGi comunica che è stata approvata la bozza della convenzione firmata con l'Icgeb, l'International Center Genetic, Engineering and Biotechnology, per il co-finanziamento di una borsa di ricerca del Corso di Dottorato in Biomedicina Molecolare – XXXVI ciclo, per la realizzazione del progetto di ricerca denominato “Cardio(Ri)gen”.

La borsa risulta assegnata nell’ambito del “Arturo Falaschi Fellowships Programme”, secondo le regole e procedure in vigore presso Icgeb, al dott. Roman Vuerich.

Per le specifiche indicate nel protocollo di ricerca del progetto, il Responsabile scientifico ha espresso la necessità di disporre di figure con idonea professionalità, ricorrendo a personale appositamente selezionato nell’ambito del corso di Dottorato in Biomedicina Molecolare dell’Università degli Studi di Trieste.

La ricerca viene sviluppata con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste; il piano finanziario del progetto assegna ad AsuGi, su base triennale, l’importo complessivo di 90mila euro, ripartiti tra il finanziamento della borsa di ricerca e l’acquisizione di personale dedicato.

Una pluriennale collaborazione tra la S.C. Cardiologia di AsuGi- diretta dal Prof. Gianfranco Sinagra, responsabile del progetto di ricerca “Cardio(Ri)gen” - e il Laboratorio di Medicina Molecolare Icgeb, ha reso possibile realizzare un'importante serie di ricerche sperimentali e cliniche in ambito cardiovascolare e, tra queste, l’avvio, una decina di anni fa, del Center for Translational Cardiology (CTC), un programma unico in Italia che coniuga formazione clinica e laboratorio di alto livello avendo come obiettivi quelli di generare informazioni e molecole di utilizzo clinico in ambito cardiovascolare.

I recenti risultati scientifici della ricerca di Cardiologia Molecolare condotta a Trieste grazie a questa partnership e gli studi effettuati hanno permesso di comprendere le principali problematiche cliniche ancora irrisolte e di sviluppare programmi di ricerca avanzati in laboratorio che hanno portato all’identificazione di nuove molecole che possono essere traslate all’applicazione clinica sui pazienti.