Una diversa fiducia, nuovo rapporto nelle relazioni di cura

Martedì 12 aprile alle ore 18 in Sala Consiliare del Municipio di Pordenone verrà presentato l'ultimo libro del Dott. Sandro Spinsanti, psicologo, teologo, saggista, "Una diversa fiducia. Per un nuovo rapporto nelle relazioni di cura", a cui seguirà una conferenza organizzata dall'Associazione Volontari e Amici di prendersi Cura, in collaborazione con l'Associazione Il Gabbiano, Via di Natale, Arte scienza benessere ODV, Associazione Familiari Alzheimer Pordenone, Associazione Sclerosi Multipla, condotta dalla Dott.ssa Margherita Gobbi, psicologa psicoterapeuta.

«La buona medicina è un tavolo tenuto in piedi da tre gambe: pillole, parole e fiducia. Se una di queste tre risorse viene a mancare, l'insieme crolla», è con queste parole che Sandro Spinsanti apre la presentazione del suo ultimo libro sul tema della cura ospedaliera.

Con la grazia e l'ironia che gli sono proprie, ma senza risparmiare aspre critiche ad un sistema sanitario mancante di relazione medico - paziente, Spinsanti esaminerà i vari modi in cui la sfiducia si articola e si manifesta nella medicina dei nostri giorni e come sia andata crescendo ed evolvendosi nel tempo.

L'accesso alla conferenza è libero, senza prenotazione, ma i posti sono limitati.

Obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2