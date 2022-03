Una giornata dedicata al tumore alla prostata

I presidi ospedalieri di AsuGi, attenti alla salute di genere, hanno conseguito i Bollini Rosa anche per il biennio 2022 – 2023 e, recentemente hanno ottenuto anche il Bollino Azzurro dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, testimonianza dell’impegno e dei servizi offerti ai pazienti e famigliari nell’ambito dei tumori alla prostata.

La multi professionalità e i rapporti sinergici fra strutture ed enti diversi si rivelano una metodologia vincente nella prevenzione e nella cura di ogni tipo di tumori.

L’aggiornamento continuo dei professionisti coinvolti così come le tecnologie avanzate di cui possono disporre alcuni centri nazionali - fra cui quelli di AsuGi - rappresentano per i pazienti interessati dalla patologia oncologica la garanzia di una presa in carico completa ed efficace. Anche nel caso del tumore alla prostata urologi, oncologi, radioterapisti, anatomo-patologi, infermieri esperti del tema e psicologi, insieme alle Associazioni di Volontariato, fanno la differenza nella prevenzione, la cura e la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

AsuGi ha deciso di aumentare le azioni di sensibilizzazione della popolazione riguardo la prevenzione e la cura dei tumori alla prostata, aderendo in occasione della festa del papà all’invito di Onda a organizzare una giornata di “servizi informativi, consulenze, visite specialistiche” dedicati al tumore alla prostata. L’evento è stato pianificato grazie all’impegno di professionisti delle Strutture di Urologia, dell’Oncologia di Trieste, delle Direzioni Sanitaria e Medica e dai Volontari del Servizio Civile dell’AIMaC.

Obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata che, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili.

AsuGi dal 18 marzo metterà a disposizione sul sito un filmato informativo sul tumore alla prostata prodotto dall’equipe della S.C. Urologia di Monfalcone e Gorizia, diretta dal dott. F. Vianello.

Sempre il 18 marzo saranno previste le seguenti attività:

- dalle 9 alle 12, i Volontari del Servizi Civile dell’AIMaC saranno presenti con materiale cartaceo informativo presso l’InfoCancro dell’Ospedale Maggiore di Trieste - S.C. Oncologia, diretta dalla dott.ssa A. Guglielmi;

- dalle 15 alle 17 (ultimi appuntamenti ore 16.40) i medici oncologi, dott.ssa V. Orlando e dott. S. Moroso, saranno disponibili con dei colloqui informativi presso la S.C. Oncologia di Trieste per rispondere alle domande di pazienti e famigliari sul tumore alla prostata (prenotazione necessaria nei giorni precedenti all’evento dalle 9 alle 12 presso l’InfoCancro della Struttura. Sarà inoltre possibile scrivere una mail a asui.trieste@aimac.it;

- dalle 15.30 alle 17.30 (ultimi appuntamenti ore 17), i medici urologici, dott. G. D’Aloia e dott. L. Ongano, saranno disponibili per alcune visite gratuite per problematiche collegate alla prostata presso la S.C. (UCO) Urologia di Trieste, diretta dal prof. C. Trombetta (Ospedale di Cattinara), le prenotazioni devono essere fatte via mail nei giorni precedenti e compresi fra il 9 marzo e il 16 marzo all’indirizzo mail luisa.dudine@asugi.sanita.fvg.it.

Si ricorda che i posti per questo evento sono limitati sia per gli Oncologi sia per gli Urologi e che a saturazione delle disponibilità, dovremo comunicarvi l'impossibilità di soddisfare la Vostra richiesta di partecipare a questa iniziativa gratuita.

Restano sempre prenotabili, attraverso il CUP con le consuete modalità, le visite specialistiche in AsuGi (i cui servizi sono riportati sul sito www.asugi.sanita.fvg.it), sia per Gorizia sia per Trieste.

Per ulteriori informazioni relative alle iniziative Onda e ai Bollini Rosa e Azzurro si possono contattare le dottoresse A. Della Vedova (referente Monfalcone e Gorizia) e L. Dudine (referente Trieste).