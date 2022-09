Uniti si può, a Udine la Giornata mondiale dell'Alzheimer

L’Associazione Alzheimer Udine Odv, con la collaborazione del Comune di Udine - Assessorato alla Salute e al Benessere Sociale - Progetto Oms Città Sane, nell’ambito del Progetto Dementia Friendly Community e con il contributo della Fondazione Friuli, organizza un incontro pubblico, in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer.

'Uniti si può. Incontri e confronti tra realtà che si occupano della malattia di Alzheimer' è in programma mercoledì 21 settembre, dalle 15.30, sotto la Loggia del Lionello (piazza Libertà a Udine).

In apertura un monologo dell’attore Luca Ferri, prima dei saluti delle autorità e dell'intervento della presidente dell'Associazione Alzheimer Udine Odv, Susanna Cardinali. Poi, moderati dal neurologo Jacopo Cancelli dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, a portare la loro testimonianza saranno l'Associazione de Banfield – Casa Viola (Trieste) che parlerà di 'Cura-cari in rete', sostegno ai caregiver di persone con demenza in Fvg; gli operatori dei Servizi sociali dei Comuni della Carnia e di Cooperativa Itaca che racconteranno dell’esperienza di supporto alle persone con demenza e ai loro familiari in Carnia; il Gruppo Afam - Familiari Alzheimer Marche di Tolentino che parterà di 'Caregivers, la cura silenziosa'; e il neurologo AsuFc Francesco Bax che analizzerà proprio il ruolo della figura del caregiver, ovvero di chi si prende cura di una persona malata; a seguire spazio per gli interventi del pubblico.

L'incontro si concluderà con l'esibizione del Coro Gospel The New Voices, diretto dal maestro Rudy Fantin.

Per informazioni: Associazione Alzheimer Udine ODV 0432/25555 o info@alzheimerudine.com