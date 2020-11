Uomo e ambiente in salute

Diffondere, approfondire e discutere, con il contributo di relatori di eccellenza, i temi di salute psicofisica, longevità e sostenibilità, in un periodo particolarmente complesso segnato dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. E’ l’obiettivo del webinar gratuito in programma sabato 28 novembre dalle 9.00 alle 12.00 sui canali Facebook e YouTube di Lilt Trieste, nel corso del quale si parlerà di prevenzione e buone pratiche per ottenere e mantenere il benessere psicofisico, in un confronto costruttivo tra scienza occidentale e conoscenze orientali.

L’evento, condotto dalla giornalista Maddalena Lubini, si colloca nell’ambito dei progetti di rilevanza della Regione Friuli Venezia Giulia, sotto l’egida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è patrocinato dalla LILT Nazionale e dal Comune di Trieste.



In collegamento dall’Australia, in apertura dei lavori, interverrà sul tema della longevità in salute e sostenibilità sociale il prof. Luigi Fontana, studioso di fama internazionale, docente all’Università di Sidney, autore di vari libri di divulgazione, quali “La grande via”.A seguire, relatore sul tema mindfulness e consapevolezza del vivere sarà il prof. Cristiano Crescentini, docente dell’Università degli Studi di Udine che da anni, assieme al prof. Franco Fabbro, indaga sugli effetti della mindfulness dal punto di vista delle neuroscienze e del benessere psicologico.Infine di ayurveda e nutrizione parlerà la dott.ssa Barbara Bergnach, medico di Medicina generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, membro della Società Scientifica Italiana di MedicinaAyurvedica (SSIMA) e autrice del libro “La saggezza del cibo”.Lilt Fvg, che ha promosso l’iniziativa insieme a Joytinat Scuola AYAT® Trieste, da anni è particolarmente attiva nella diffusione della consapevolezza del benessere personale e sociale, per stimolare l’attenzione sulle scelte che adottiamo quotidianamente e che sono utili per la salute e per un futuro volto ad una società sostenibile, anche sul piano socio-economico.Responsabili scientifiche del webinar sono la professoressa Bruna Scaggiante, docente all’Università di Trieste e presidente Lilt Trieste, la dottoressa Sara Todeschini, presidente Associazione Joytinat Trieste e Scuola AYAT® Trieste, e Maria Teresa Bertaccini, direttrice Scuola AYAT® Joytinat Trieste.