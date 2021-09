Vacanze senza stress

Vacanze? Addio stress... O almeno per molti questo è l’auspicio per un’estate da trascorrere lontano da pensieri negativi e turbamenti da pandemia. La realtà, però, costellata da contagi, quarantene, isolamenti, regole che cambiano velocemente, come i protocolli, non consente sempre di poter trascorrere un periodo del tutto sereno. Per questo, per tendere una mano anche da lontano, l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia assicura che molti professionisti sono raggiungibili in piena estate, anche nei momenti tipici di ‘disconnessione’, per proseguire eventuali colloqui iniziati e per attivarsi in caso di bisogno per coloro che dovessero trovarsi ad affrontare isolamenti, quarantene fuori dall’Italia, ansie Covid-correlate.



“La Psicologia non va in vacanza, ma segue in vacanza i cittadini che dovessero avere necessità di un aiuto competente e professionale sia per reagire a eventuali situazioni di quarantene, in patria o fuori dal territorio nazionale, sia per accompagnare coloro che dovessero sentirsi preda di paure, incertezze, timori personali e collettivi, collegati all’emergenza che, comunque, anche quest’estate stiamo vivendo”, dichiara il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Fvg Roberto Calvani.



Nessuna chiusura per ferie, dunque. La modalità telematica, che tanto ha aiutato i friulani durante i lockdown e nei periodi di restrizioni forzate, ha mostrato i suoi frutti anche come opzione da affiancare ai colloqui tradizionali. La risorsa ‘a distanza’, non essendo vincolata a logiche dettate dalla stagionalità o dalla destinazione, consente alle figure professionali di garantire la loro presenza sempre, virtualmente, anche in vacanze, anche nel mese agostano. C’è anche chi, dopo vari mesi di zone colorate e restrizioni più o meno pesanti, non riesce a staccare la spina, in preda, appunto, alle paure, all’ansia da contagio e per tutto quello che d’imprevedibile potrebbe capitare nel breve termine. Ci si allontana, certo dal proprio contesto durante la vacanza, ma, quindi lo spettro emergenziale per qualcuno diventa un ostacolo al godimento effettivo del periodo di ferie. La Psicologia online riesce a smorzare questa ‘castrazione’ mentale, anche da lontano, grazie alle videochiamate, alle piattaforme online per i video-consulti e i video-colloqui, facendo sì che la vacanza possa essere effettivamente tale, turbata il meno possibile dai terrorismi mediatici che rischiano di inquinare i momenti di pausa e di sana distrazione dalla routine.“Anche in vacanza può essere fondamentale – sottolinea il Presidente Calvani – l’aiuto psicologico da intendersi come processo in cui si esplicita la cura di sé, un momento rivolto alla propria salute mentale, al proprio benessere psicofisico, in modo da ritagliarsi spazi per ritrovarsi e concentrarsi sul qui e ora”., imperativo categorico dell’Ordine degli Psicologi che dimostra di non abbandonare i cittadini neppure sotto l’ombrellone o in montagna, accompagnandoli in un percorso di consapevolezza e di alleviamento delle troppe paure che ci affliggono e rischiano di destabilizzarci.